Топ-модель Кендалл Дженнер задала тренд на шлепанцы поверх носков
Фото: Eastnews
Сочетание плотных высоких носков и резиновых шлепанцев признано трендом. А виновницами торжества стали Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, которые и задали его. Модели ходят вместе в спортзал, а вездесущие папарацци неустанно наблюдают за ними. Не так давно подруги снова были замечены по пути на тренировку, и снова — во всеоружии. Младшая сестра Ким Кардашьян показала чудеса маскировки: звезда реалити выбрала монохромный черный образ с базовыми легинсами и объемным свитшотом. Акцентом стали плотные носки, будто позаимствованные у бойфренда, а поверх них — резиновые сланцы.
Фото: Eastnews
До этого стритстайл-прием активно использовала Хейли Бибер, правда, выбрав уютные пушистые тапки цвета молока. Домашняя обувь показала отличную совместимость с брутальной косухой — берем на заметку! А вот Кедалл в это время дефилировала в мини-уггах, которые снова на гребне модной волны. О том, как селебрити носят австралийские валенки, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.
Фото: Globallook / Eastnews
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