Топ-модель Кендалл Дженнер задала тренд на шлепанцы поверх носков

Сочетание плотных высоких носков и резиновых шлепанцев признано трендом. А виновницами торжества стали Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, которые и задали его. Модели ходят вместе в спортзал, а вездесущие папарацци неустанно наблюдают за ними. Не так давно подруги снова были замечены по пути на тренировку, и снова — во всеоружии. Младшая сестра Ким Кардашьян показала чудеса маскировки: звезда реалити выбрала монохромный черный образ с базовыми легинсами и объемным свитшотом. Акцентом стали плотные носки, будто позаимствованные у бойфренда, а поверх них — резиновые сланцы.