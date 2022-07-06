Томный взгляд и драматичные перья: Рената Литвинова вышла на подиум Balenciaga

И правда: помимо гиперобъемных кринолинов всех мастей и звездного front row, бренд порадовал знаменитостями на подиуме, в числе которых Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Дуа Липа, Белла Хадид и не только.

Один из образов представила Рената Литвинова, которую Демна Гвасалия вновь пригласил принять участие в показе. Актриса вышла силуэтном миди-платье, декорированном драматичными перьями. Дополняли образ высокие перчатки, плотные черные колготки и туфли затейливого дизайна. Из зрительного зала звезду поддерживали ее дочь Ульяна Добровская и певица Земфира.