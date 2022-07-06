passion.ru
Мода
Сегодня в 17:31
1 мин.

Томный взгляд и драматичные перья: Рената Литвинова вышла на подиум Balenciaga

6 июля в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Balenciaga, ставшей 51-й в истории модного Дома. Этого события с нетерпением ждал весь модный мир, но все знали одно — креативный директор марки Демна Гвасалия точно не подведет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Рената Литвинова

Фото: Globallook

Читайте также

И правда: помимо гиперобъемных кринолинов всех мастей и звездного front row, бренд порадовал знаменитостями на подиуме, в числе которых Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Дуа Липа, Белла Хадид и не только.

Один из образов представила Рената Литвинова, которую Демна Гвасалия вновь пригласил принять участие в показе. Актриса вышла силуэтном миди-платье, декорированном драматичными перьями. Дополняли образ высокие перчатки, плотные черные колготки и туфли затейливого дизайна. Из зрительного зала звезду поддерживали ее дочь Ульяна Добровская и певица Земфира.

Рената Литвинова на показе Balenciaga Couture в Париже

Рената Литвинова на показе Balenciaga Couture в Париже

Фото: Screenshot YouTube / Balenciaga

Впервые Рената Литвинова приняла участие в показе Balenciaga в качестве модели в 2019 году. Режиссер вышла на подиум в многослойном полупрозрачном платье с ультрадлинными рукавами и практически без макияжа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / YouTube

Новости партнеров
О чем говорят