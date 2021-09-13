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Только спокойствие! Лопес вышла на сцену в рискованном мини и без белья

Еще не утихли бурные обсуждения первого совместного выхода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на красную дорожку в Венеции, как тут поп-дива снова феерично появилась на публике. 52-летняя певица заставила поклонников понервничать, продефилировав по сцене MTV VMA в юбке самой рискованной длины.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: GettyImages

На церемонии селебрити разошлись не на шутку — видимо, радость от возвращения в светскую жизнь после локдауна дает о себе знать. Меган Фокс вышла в абсолютно «голом» платье Mugler, Мадонна — в костюме полицейского и без юбки, а Дженнифер Лопес — в расшитой кристаллами микроюбке, которая держалась буквально на честном слове. Длина — экстремальная, разрезы по бокам — еще опаснее. А главное — никакого нижнего белья (разве что крошечные С-стринги).

Топ — не менее дерзкий: с разрезом, не оставившим места для фантазии, и корсетными завязками. Дополнили образ босоножки-«невидимки» на каблуках головокружительной высоты.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения спустя долгие годы после разрыва. Впервые влюбленные начали встречаться в 2002 году, а в 2003-м должна была состояться свадьба, которую они расторгли за день. Все это время Джей Ло хранила помолвочное кольцо и, будучи в отношениях с Алексом Родригесом, демонстрировала его в одном из онлайн-шоу.

Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook