Только спокойствие! Лопес вышла на сцену в рискованном мини и без белья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
На церемонии селебрити разошлись не на шутку — видимо, радость от возвращения в светскую жизнь после локдауна дает о себе знать. Меган Фокс вышла в абсолютно «голом» платье Mugler, Мадонна — в костюме полицейского и без юбки, а Дженнифер Лопес — в расшитой кристаллами микроюбке, которая держалась буквально на честном слове. Длина — экстремальная, разрезы по бокам — еще опаснее. А главное — никакого нижнего белья (разве что крошечные С-стринги).
Топ — не менее дерзкий: с разрезом, не оставившим места для фантазии, и корсетными завязками. Дополнили образ босоножки-«невидимки» на каблуках головокружительной высоты.
Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили отношения спустя долгие годы после разрыва. Впервые влюбленные начали встречаться в 2002 году, а в 2003-м должна была состояться свадьба, которую они расторгли за день. Все это время Джей Ло хранила помолвочное кольцо и, будучи в отношениях с Алексом Родригесом, демонстрировала его в одном из онлайн-шоу.
Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook