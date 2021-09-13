Только спокойствие! Лопес вышла на сцену в рискованном мини и без белья

На церемонии селебрити разошлись не на шутку — видимо, радость от возвращения в светскую жизнь после локдауна дает о себе знать. Меган Фокс вышла в абсолютно «голом» платье Mugler, Мадонна — в костюме полицейского и без юбки, а Дженнифер Лопес — в расшитой кристаллами микроюбке, которая держалась буквально на честном слове. Длина — экстремальная, разрезы по бокам — еще опаснее. А главное — никакого нижнего белья (разве что крошечные С-стринги).

Топ — не менее дерзкий: с разрезом, не оставившим места для фантазии, и корсетными завязками. Дополнили образ босоножки-«невидимки» на каблуках головокружительной высоты.