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Долой соперников! Кольцо Лопес от Аффлека выросло в цене на 11 млн долларов

20 лет понадобилось Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку, чтобы вновь влюбиться друг в друга. «Акции» пары выросли не только в эквиваленте чувств: в 2002 году актер подарил второй половинке помолвочное кольцо с роскошным розовым бриллиантом, и его стоимость с тех пор взлетела в 10 раз. Рассказываем, что было с украшением все эти годы, и во сколько сейчас эксперты оценивают его.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2021 г.

Фото: Eastnews

Аффлек переплюнул всех своих соперников в битве за сердце Лопес, зато самому себя обойти теперь будет трудно (если он решится сделать любимой предложение во второй раз). В 2002 году кольцо от Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоило 1,2 миллиона долларов (87,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а к 2021-му возросло в цене до рекордных 12 миллионов долларов (около 875,5 миллиона рублей). Талант инвестора у Бена, по всей видимости, не хуже актерского.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 г.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 г.

Фото: GettyImages

Инсайдер сообщает, что все эти годы Джей Ло хранила кольцо и не возвращала его экс-бойфренду. В 2002 году в эксклюзивном интервью певица призналась, что это самая невероятная вещь, которую она когда-либо видела. «Он хотел, чтобы у меня было что-то, чего ни у кого не было и не будет» — рассказывала звезда.

Любопытно, что даже будучи в отношениях с Алексом Родригесом, Дженнифер Лопес вспоминала о подарке Бена Аффлека. В апреле 2020-го она участвовала в видеочате с Дуа Липой и певицей Charli XCX, где показала увесистый розовый бриллиант и рассказала его историю.

Фото: Eastnews / GettyImages / Globallook / Dpa

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