Долой соперников! Кольцо Лопес от Аффлека выросло в цене на 11 млн долларов
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Фото: Eastnews
Аффлек переплюнул всех своих соперников в битве за сердце Лопес, зато самому себя обойти теперь будет трудно (если он решится сделать любимой предложение во второй раз). В 2002 году кольцо от Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоило 1,2 миллиона долларов (87,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а к 2021-му возросло в цене до рекордных 12 миллионов долларов (около 875,5 миллиона рублей). Талант инвестора у Бена, по всей видимости, не хуже актерского.
Фото: GettyImages
Инсайдер сообщает, что все эти годы Джей Ло хранила кольцо и не возвращала его экс-бойфренду. В 2002 году в эксклюзивном интервью певица призналась, что это самая невероятная вещь, которую она когда-либо видела. «Он хотел, чтобы у меня было что-то, чего ни у кого не было и не будет» — рассказывала звезда.
Любопытно, что даже будучи в отношениях с Алексом Родригесом, Дженнифер Лопес вспоминала о подарке Бена Аффлека. В апреле 2020-го она участвовала в видеочате с Дуа Липой и певицей Charli XCX, где показала увесистый розовый бриллиант и рассказала его историю.
Фото: Eastnews / GettyImages / Globallook / Dpa
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