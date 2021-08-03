Долой соперников! Кольцо Лопес от Аффлека выросло в цене на 11 млн долларов

Инсайдер сообщает, что все эти годы Джей Ло хранила кольцо и не возвращала его экс-бойфренду. В 2002 году в эксклюзивном интервью певица призналась, что это самая невероятная вещь, которую она когда-либо видела. «Он хотел, чтобы у меня было что-то, чего ни у кого не было и не будет» — рассказывала звезда.

Любопытно, что даже будучи в отношениях с Алексом Родригесом, Дженнифер Лопес вспоминала о подарке Бена Аффлека. В апреле 2020-го она участвовала в видеочате с Дуа Липой и певицей Charli XCX, где показала увесистый розовый бриллиант и рассказала его историю.