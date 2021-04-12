Тодоренко скопировала прошлогодний образ Лопыревой: кому ультрамини идет больше

Ведущая умело применяет любые вариации на тему розового в своих аутфитах. В феврале 2020 года Виктория примеряла наряды для фестиваля «Матрешка», а выбор остановила на нескольких моделях от отечественного haute couture бренда Anastasia Zadorina.

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