Тодоренко скопировала прошлогодний образ Лопыревой: кому ультрамини идет больше
Фото: Instagram @reginatodorenko
Образ Тодоренко цитирует стиль американской певицы Эрики Баду, которая редко появляется на публике без пестрой чалмы и стейтмент-украшений. В главной роли — атласное мини-платье с щедрым декором из перьев страуса. За нарядом команда обратилась в местное столичное ателье, а мы обнаружили референс в Instagram Виктории Лопыревой.
Ведущая умело применяет любые вариации на тему розового в своих аутфитах. В феврале 2020 года Виктория примеряла наряды для фестиваля «Матрешка», а выбор остановила на нескольких моделях от отечественного haute couture бренда Anastasia Zadorina.
Кому ультрамини цвета фуксии больше к лицу? Голосуйте!
Фото: Instagram @lopyrevavika
На копировании образов уже попадалась Дарья Клюкина, которая предельно точно повторила look Хейли Болдуин. Совместные выходы в свет в одинаковых или похожих нарядах практикуют Ксения Собчак и Надежда Оболенцева, Ольга Бузова и Яна Рудковская. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika / @reginatodorenko
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