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Тодоренко скопировала прошлогодний образ Лопыревой: кому ультрамини идет больше

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Регина Тодоренко

Фото: Instagram @reginatodorenko

Пока Регина Тодоренко разгадывала секрет шоу «Маска», мы раскрыли ее модную тайну. Телеведущая скопировала образ своей коллеги Виктории Лопыревой, который та примерила еще год назад.

Образ Тодоренко цитирует стиль американской певицы Эрики Баду, которая редко появляется на публике без пестрой чалмы и стейтмент-украшений. В главной роли — атласное мини-платье с щедрым декором из перьев страуса. За нарядом команда обратилась в местное столичное ателье, а мы обнаружили референс в Instagram Виктории Лопыревой.

Регина Тодоренко / Instagram @reginatodorenko

Ведущая умело применяет любые вариации на тему розового в своих аутфитах. В феврале 2020 года Виктория примеряла наряды для фестиваля «Матрешка», а выбор остановила на нескольких моделях от отечественного haute couture бренда Anastasia Zadorina.

Кому ультрамини цвета фуксии больше к лицу? Голосуйте!

Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

На копировании образов уже попадалась Дарья Клюкина, которая предельно точно повторила look Хейли Болдуин. Совместные выходы в свет в одинаковых или похожих нарядах практикуют Ксения Собчак и Надежда Оболенцева, Ольга Бузова и Яна Рудковская. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika / @reginatodorenko

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