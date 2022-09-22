Точная копия: как маме и дочке составить классный family look

Ранее в сентябре мы поговорили со стилистами Gloria Jeans на злободневную тему: как составлять стильные, но при этом максимально комфортные образы. Эксперты посоветовали не прятать любимую толстовку в дальний ящик, ведь на ее основе можно составить десятки крутых аутфитов на каждый день, на вечеринки и даже в офис. Инструкцию по применению ищите в материале Passion.ru.