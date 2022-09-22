Точная копия: как маме и дочке составить классный family look
На шопинг, определенно, стоит отправляться всей семьей: мини-копию одежды для мам можно сразу найти в детском отделе. Проще всего начать знакомство с family look со спортшика: как минимум объемный свитшот из утепленного футера в комплекте с брюками свободного силуэта никогда не будут лишними. Точное попадание в цвет желательно, но не обязательно — родственные оттенки будут смотреться еще интереснее.
Для мам: свитшот, 2499 рублей; брюки, 2499 рублей — Gloria Jeans
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Для дочек: свитшот, от 1199 рублей; брюки, от 1599 рублей — Gloria Jeans
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Многослойность всегда выручает в межсезонье, помогая адаптироваться к любым капризам погоды. Рекомендуем выстраивать образы вокруг лаконичной базы и добавлять акцентные детали. Например, пару темных джинсов и бланковую футболку разбавит объемная рубашка в яркую шотландскую клетку.
Для мам: джинсы, 2999 рублей; рубашка, 2199 рублей; футболка, 999 рублей — Gloria Jeans
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Для мам: джинсы, от 2399 рублей; рубашка, от 1499 рублей; футболка, от 699 рублей — Gloria Jeans
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Ранее в сентябре мы поговорили со стилистами Gloria Jeans на злободневную тему: как составлять стильные, но при этом максимально комфортные образы. Эксперты посоветовали не прятать любимую толстовку в дальний ящик, ведь на ее основе можно составить десятки крутых аутфитов на каждый день, на вечеринки и даже в офис. Инструкцию по применению ищите в материале Passion.ru.
Фото: Telegram-канал Елены Перминовой / Архивы пресс-служб