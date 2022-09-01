Не спортом единым: 3 стильных (и нескучных) способа носить толстовку

Героиня стритстайла

Толстовки давно покинули спортзалы и теннисные корты, проникнув в модные бары, на вечеринки и даже в офисы. Мы рекомендуем обзавестись как минимум одной базовой версией этого предмета гардероба. Ее особые приметы: объемные рукава со спущенным плечом, мягкий хлопковый футер, который хорошо держит форму, лаконичный дизайн без лишних деталей.

Лайфхак: выбирая толстовку с капюшоном, делайте ставку на светлые оттенки — они помогут освежить тон лица не хуже самой эффективной beauty-маски. На каждый день миксуйте со свободными брюками или джинсами Wide Leg, объемным блейзером и футуристичными кроссовками.