Не спортом единым: 3 стильных (и нескучных) способа носить толстовку
Героиня стритстайла
Толстовки давно покинули спортзалы и теннисные корты, проникнув в модные бары, на вечеринки и даже в офисы. Мы рекомендуем обзавестись как минимум одной базовой версией этого предмета гардероба. Ее особые приметы: объемные рукава со спущенным плечом, мягкий хлопковый футер, который хорошо держит форму, лаконичный дизайн без лишних деталей.
Лайфхак: выбирая толстовку с капюшоном, делайте ставку на светлые оттенки — они помогут освежить тон лица не хуже самой эффективной beauty-маски. На каждый день миксуйте со свободными брюками или джинсами Wide Leg, объемным блейзером и футуристичными кроссовками.
Пиджак Studio 29, 14500 рублей; толстовка Gloria Jeans, 2999 рублей; бейсболка MATÜ, 4250 рублей; брюки You Wanna, 6950 рублей; кроссовки Ecco, 15990 рублей; очки Cultura, 8999 рублей.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Не беспокоить
Студенткой университетов Лиги Плюща быть совсем не обязательно, но обзавестись университетским свитшотом точно стоит. Спойлер: они в этом сезоне самые модные.
Силуэт вещи вполне традиционный, а отличительные черты — броские надписи и эмблемы на груди. Дальновидные модницы берут свитшоты сразу с джоггерами в тон и не боятся пробовать эклектичные сочетания. Привычные кроссовки или кеды, например, можно заменить брутальными берцами или челси на подошве-гусенице, а сверху накинуть кожаный тренч или объемную парку.
Парка p.p.s., 11408 рублей; свитшот Gloria Jeans, 2799 рублей; джоггеры Gloria Jeans, 2199 рублей; ботинки Ekonika, 17990 рублей; очки P.Y.E., 14500 рублей.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Противоположности притягиваются
Сочетание несочетаемого — теория, которую следует изучить и применить на практике этой осенью. Коктейль из тенденций 1990-х и 2000-х заполнил модные рейтинги, поэтому спортивные свитшоты можно смело рифмовать с классическими юбками-карандашами и чинными брюками со стрелками. На очереди в вишлист появятся модели с горловиной на молнии: с приходом холодов они могут стать заменой пуловеру в многослойных образах с бланковыми рубашками.
Свитшот Gloria Jeans, 2999 рублей; юбка CHARUEL, 5990 рублей; серьги Ringstone (poisondrop.ru), 7500 рублей; сумка CNS, 15500 рублей; мюли 12Storeez, 14980 рублей.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали самые модные фасоны джинсов на осень 2022 года. По мнению стилистов бренда Gloria Jeans, первые позиции продолжают занимать расклешенные модели, а также те, что нарочито небрежно сползают на бедра. Рекомендации по стилю ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб