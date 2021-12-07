Тина Кунаки появилась на премьере в платье цвета электрик и в объятиях Венсана Касселя

Эффектное макси-платье собрало не меньше оваций, чем фильм «Сирано» режиссера Джо Райта, которым зрители наслаждались в дебютный вечер мероприятия. Модель сделала ставку на беспроигрышный цвет — синий электрик, который не покидает топы трендов уже не первый сезон. Наряд минималистичный — без декольте, разрезов и блеска, зато с акцентом на головокружительные формы (Венсану остается только позавидовать). Аутфит дополнила стеганая микросумка в оттенке золотистого лайма, стейтмент-колье и скромные серьги-пуссеты.

Звезды все чаще отказываются от гламура и эпатажа и следуют принципу «Лучше меньше, да лучше». Так, недавно Николь Кидман вышла в жемчужных шелках Chanel и приковала к себе все взгляды. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.