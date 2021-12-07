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Тина Кунаки появилась на премьере в платье цвета электрик и в объятиях Венсана Касселя

В Саудовской Аравии стартовал кинофестиваль Red Sea International Film Festival, который тут же собрал звездных гостей. Звание самой яркой пары открытия по праву завоевали Венсан Кассель и его молодая супруга Тина Кунаки. Своим образом 24-летняя модель покорила не только мужа — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: Eastnews

Эффектное макси-платье собрало не меньше оваций, чем фильм «Сирано» режиссера Джо Райта, которым зрители наслаждались в дебютный вечер мероприятия. Модель сделала ставку на беспроигрышный цвет — синий электрик, который не покидает топы трендов уже не первый сезон. Наряд минималистичный — без декольте, разрезов и блеска, зато с акцентом на головокружительные формы (Венсану остается только позавидовать). Аутфит дополнила стеганая микросумка в оттенке золотистого лайма, стейтмент-колье и скромные серьги-пуссеты.

Звезды все чаще отказываются от гламура и эпатажа и следуют принципу «Лучше меньше, да лучше». Так, недавно Николь Кидман вышла в жемчужных шелках Chanel и приковала к себе все взгляды. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages

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