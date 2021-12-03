54-летняя Николь Кидман похвасталась осиной талией в жемчужных шелках

Не так давно состоялась еще одна важная премьера — фильм «Непрощенная». Главную героиню в нем сыграла Сандра Баллок, которая в последнее время редко радует поклонников своими выходами в свет. На мероприятие актриса пришла в образе, которого от нее никто не ожидал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.