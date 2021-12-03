54-летняя Николь Кидман похвасталась осиной талией в жемчужных шелках
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Фото: Globallok
Николь представила новую работу феерично: актриса нарядилась в жемчужно-белое вечернее платье Chanel, выполненное из шелка. Верх — лаконичный, с длинными рукавами и без акцентов в зоне декольте. Низ — затейливый, с драпировками и контрастными бантами. Трюк опасный: глянцевый блеск шелка и прилегающий силуэт не раз играли злые шутки со знаменитостями на красных дорожках. Кидман — исключение из правил: фигура звезды выглядит на миллион. Дополнили образ туфли Chloe Gosselin и роскошные украшения Ana Khouri с акцентными серьгами в главных ролях.
Фото: Globallook
Не так давно состоялась еще одна важная премьера — фильм «Непрощенная». Главную героиню в нем сыграла Сандра Баллок, которая в последнее время редко радует поклонников своими выходами в свет. На мероприятие актриса пришла в образе, которого от нее никто не ожидал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallok / Eastnews