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54-летняя Николь Кидман похвасталась осиной талией в жемчужных шелках

2021 год щедр на громкие (и звездные) премьеры. Режиссеры держат публику в тонусе: «Дюна» с Тимоте Шаламе и Зендаей, «Вечные» с Анджелиной Джоли, «Дом Gucci» с Леди Гагой — зрители едва успевают покупать билеты в кино. К списку «что посмотреть» добавляем фильм «Быть Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом. Фильм дебютировал в Нью-Йорке 2 ноября.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман

Фото: Globallok

Николь представила новую работу феерично: актриса нарядилась в жемчужно-белое вечернее платье Chanel, выполненное из шелка. Верх — лаконичный, с длинными рукавами и без акцентов в зоне декольте. Низ — затейливый, с драпировками и контрастными бантами. Трюк опасный: глянцевый блеск шелка и прилегающий силуэт не раз играли злые шутки со знаменитостями на красных дорожках. Кидман — исключение из правил: фигура звезды выглядит на миллион. Дополнили образ туфли Chloe Gosselin и роскошные украшения Ana Khouri с акцентными серьгами в главных ролях.

Николь Кидман

Николь Кидман

Фото: Globallook

Не так давно состоялась еще одна важная премьера — фильм «Непрощенная». Главную героиню в нем сыграла Сандра Баллок, которая в последнее время редко радует поклонников своими выходами в свет. На мероприятие актриса пришла в образе, которого от нее никто не ожидал. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallok / Eastnews

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