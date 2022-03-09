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Тина Кунаки и Хейли Бибер в одинаковых образах: голосуйте, кто эффектнее

Тина Кунаки и Венсан Кассель появились на показе Miu Miu и сразу же приковали все взгляды. Звездная пара покорила публику простыми, но при этом остромодными образами. Супруга Касселя примерила стильный look, который затем решила повторить Хейли Бибер. Обсуждаем аутфиты знаменитостей!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: GettyImages

Тина Кунаки и Венсан Кассель стали самой стильной парой на парижской Неделе моды. Модель сделала выбор в пользу укороченной голубой рубашки, поверх которой надела серый облегающий джемпер. Образ дополнили брюки песочного оттенка и брутальный ремень. Look завершили классические ботинки и кроп-куртка темно-синего цвета.

Тина Кунаки и Хейли Бибер в одинаковых образах: голосуйте, кто эффектнее

Фото: Instagram @haileybieber

Хейли Бибер не стала отставать и примерила похожий аутфит. Так же как и Тина, модель выбрала total look от Miu Miu. Модель надела укороченный топ с длинным рукавом. Поверх звезда накинула длинный тренч дымчато-серого оттенка. Звезда добавила свободные молочные брюки на низкой посадке и контрастный пояс. Образ дополнили массивные темные ботинки. Завершающие штрихи — солнцезащитные очки и минималистичные золотые украшения.

Тина Кунаки знает, как подобрать наряд, который точно будет приковывать взгляды. Ранее мы рассказывали, что звезда примерила тренч-франкенштейн с «драматичными» плечами. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Instagram

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