Тина Кунаки и Хейли Бибер в одинаковых образах: голосуйте, кто эффектнее

Хейли Бибер не стала отставать и примерила похожий аутфит. Так же как и Тина, модель выбрала total look от Miu Miu. Модель надела укороченный топ с длинным рукавом. Поверх звезда накинула длинный тренч дымчато-серого оттенка. Звезда добавила свободные молочные брюки на низкой посадке и контрастный пояс. Образ дополнили массивные темные ботинки. Завершающие штрихи — солнцезащитные очки и минималистичные золотые украшения.