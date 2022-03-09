Тина Кунаки и Хейли Бибер в одинаковых образах: голосуйте, кто эффектнее
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Фото: GettyImages
Тина Кунаки и Венсан Кассель стали самой стильной парой на парижской Неделе моды. Модель сделала выбор в пользу укороченной голубой рубашки, поверх которой надела серый облегающий джемпер. Образ дополнили брюки песочного оттенка и брутальный ремень. Look завершили классические ботинки и кроп-куртка темно-синего цвета.
Фото: Instagram @haileybieber
Хейли Бибер не стала отставать и примерила похожий аутфит. Так же как и Тина, модель выбрала total look от Miu Miu. Модель надела укороченный топ с длинным рукавом. Поверх звезда накинула длинный тренч дымчато-серого оттенка. Звезда добавила свободные молочные брюки на низкой посадке и контрастный пояс. Образ дополнили массивные темные ботинки. Завершающие штрихи — солнцезащитные очки и минималистичные золотые украшения.
Тина Кунаки знает, как подобрать наряд, который точно будет приковывать взгляды. Ранее мы рассказывали, что звезда примерила тренч-франкенштейн с «драматичными» плечами. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Instagram