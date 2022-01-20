Назад в 80-е: Тина Кунаки примерила тренч-франкенштейн с «драматичными» плечами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Образ Тины еще раз подтверждает, что свободные брюки в этом году — неоспоримый тренд, который вряд ли покинет нас в ближайшее время. Модель выбрала настоящие трансформеры, расклешенные от колен (все дело в застежках-кнопках вдоль боковых швов). Место традиционного жакета занял тренч затейливого силуэта с «драматичной» линией плеч, с которым зарифмована бланковая рубашка, будто позаимствованная у мужа. И больше ничего лишнего — даже бриллианты остались томиться в шкатулке.
Фото: Eastnews
Молодое поколение фэшиониста все чаще обращается к архивам. В ход идут винтажные аксессуары и наряды из сундука. Кто-то передает по наследству сервизы и ювелирное искусство, а в семье Тины Кунаки из поколения в поколение путешествует платье Jean Paul Gaultier. Ему уже больше 20 лет, а модель носит его и выглядит потрясающе. О звездах, которые любят одежду старше их самих, читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook / Eastnews