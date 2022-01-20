Назад в 80-е: Тина Кунаки примерила тренч-франкенштейн с «драматичными» плечами

Молодое поколение фэшиониста все чаще обращается к архивам. В ход идут винтажные аксессуары и наряды из сундука. Кто-то передает по наследству сервизы и ювелирное искусство, а в семье Тины Кунаки из поколения в поколение путешествует платье Jean Paul Gaultier. Ему уже больше 20 лет, а модель носит его и выглядит потрясающе. О звездах, которые любят одежду старше их самих, читайте на Passion.ru.