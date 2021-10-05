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Тина Канделаки примерила образ первой леди с костюмом цвета неба

Пока социальные сети молчали, жизнь в режиме офлайн била ключом. В столице состоялась главная ежегодная премия бьюти-индустрии Cosmopolitan Beauty Awards 2021. Концентрация селебрити зашкаливала: фотографам позировали Ольга Бузова, Вера Брежнева, Юлия Савичева, Мария Погребняк и многие другие. В числе гостей блистала Тина Канделаки, и образ для мероприятия она выбрала, как всегда, безупречный. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Канделаки

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Тина выбрала безукоризненный костюм-двойку цвета неба — настоящий оммаж образам Жаклин Кеннеди. В главных ролях — жакет с акцентными пуговицами и мерцающим поясом в паре с юбкой-футляром длины миди.

Чему действительно стоит поучиться у телеведущей, так это миксовать черные капроновые колготки с любыми аутфитами — и это несмотря на шквал критики, который звезда обычно за них получает. На этот раз Канделаки сделала выигрышный трюк и зарифмовала их с алыми слингбэками. Вторил образу макияж с акцентом в виде легендарных голубых теней из восьмидесятых.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Ранее мы разбирали образы звезд, в которых колготки стали главными «плохими героями». Кто-то допустил ошибку в сочетании дерзких «сеток» и ботфортов, а кто-то потерпел поражение с телесными. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Макс Светский/Passion.ru