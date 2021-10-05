Тина Канделаки примерила образ первой леди с костюмом цвета неба
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Тина выбрала безукоризненный костюм-двойку цвета неба — настоящий оммаж образам Жаклин Кеннеди. В главных ролях — жакет с акцентными пуговицами и мерцающим поясом в паре с юбкой-футляром длины миди.
Чему действительно стоит поучиться у телеведущей, так это миксовать черные капроновые колготки с любыми аутфитами — и это несмотря на шквал критики, который звезда обычно за них получает. На этот раз Канделаки сделала выигрышный трюк и зарифмовала их с алыми слингбэками. Вторил образу макияж с акцентом в виде легендарных голубых теней из восьмидесятых.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ранее мы разбирали образы звезд, в которых колготки стали главными «плохими героями». Кто-то допустил ошибку в сочетании дерзких «сеток» и ботфортов, а кто-то потерпел поражение с телесными. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Макс Светский/Passion.ru