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Татьяна Навка в кислотном пуховике и шапке в тон вдохновила фолловеров на активный отдых

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Татьяна Навка показала, как стильно носить неон, а заодно — вдохновила фолловеров на активный отдых. 44-летняя спортсменка компенсировала «домашний» образ без мейкапа кислотными цветами.

Звезда спорта поделилась новым фото в своем Instagram, на котором она позирует во время прогулки, стоя на одной ноге на крохотном детском самокате. Навка составила расслабленный образ, построив его вокруг желтого неона. Кислотный пуховик длины миди она зарифмовала со спортивной шапкой. Яркость аутфита сбалансировали базовые черные джинсы и удобные ботинки в оттенке кофе с молоком.

На фоне слухов о пластических операциях и чрезмерном использовании ретуши на фото, Татьяна Навка смело позирует без фильтров и макияжа. Ранее мы рассказывали, как фигуристка нарвалась на критику за «искусственную» внешность — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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