Татьяна Навка в кислотном пуховике и шапке в тон вдохновила фолловеров на активный отдых

На фоне слухов о пластических операциях и чрезмерном использовании ретуши на фото, Татьяна Навка смело позирует без фильтров и макияжа. Ранее мы рассказывали, как фигуристка нарвалась на критику за «искусственную» внешность — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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