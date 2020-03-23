Татьяна Навка в кислотном пуховике и шапке в тон вдохновила фолловеров на активный отдых
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда спорта поделилась новым фото в своем Instagram, на котором она позирует во время прогулки, стоя на одной ноге на крохотном детском самокате. Навка составила расслабленный образ, построив его вокруг желтого неона. Кислотный пуховик длины миди она зарифмовала со спортивной шапкой. Яркость аутфита сбалансировали базовые черные джинсы и удобные ботинки в оттенке кофе с молоком.
На фоне слухов о пластических операциях и чрезмерном использовании ретуши на фото, Татьяна Навка смело позирует без фильтров и макияжа. Ранее мы рассказывали, как фигуристка нарвалась на критику за «искусственную» внешность — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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