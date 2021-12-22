Татьяна Навка и Алсу нарядились в пайетки: голосуйте, чей образ ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alsou_a
Алсу выбрала total look из антрацитовых пайеток — с удлиненным блейзером, топом и брюками-палаццо. Дополнили образ лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках и миниатюрная сумка Dior.
Татьяна Навка облачилась в пайетки: приглянулся ей костюм в пижамном стиле — черный, с контрастным белым кантом. Расслабленную рубашку и брюки фигуристка дополнила туфлями Золушки — абсолютно прозрачными, зато щедро усыпанными мерцающими кристаллами.
Завершили образ для эфира телешоу роскошные бриллианты Chopard. Мелочиться олимпийская чемпионка не стала — взяла целый сет из акцентного колье, серег-хупов, браслетов и колец.
На недавней церемонии вручения известной премии в Москве Ольга Бузова появилась в гиперобъемной накидке и ультрафиолетовом кэтсьюте. На мероприятии певица удивила всех новым эпатажным нарядом, но, кажется, мы его уже видели, а именно на Ким Кардашьян. Кто круче — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Instagram @tatiana_navka / @alsou_a