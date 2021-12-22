Татьяна Навка и Алсу нарядились в пайетки: голосуйте, чей образ ярче

На недавней церемонии вручения известной премии в Москве Ольга Бузова появилась в гиперобъемной накидке и ультрафиолетовом кэтсьюте. На мероприятии певица удивила всех новым эпатажным нарядом, но, кажется, мы его уже видели, а именно на Ким Кардашьян. Кто круче — голосуйте на Passion.ru.