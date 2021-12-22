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Татьяна Навка и Алсу нарядились в пайетки: голосуйте, чей образ ярче

Блоги звезд пестрят яркими праздничными образами: кто-то наряжается в шелка с головы до ног, кто-то тонет в объятиях фатиновых оборок и драпировок. Алсу и Татьяна Навка сделали ставку на черные пайетки и вам советуют. Выбирайте, чей новогодний аутфит эффектнее, и голосуйте за победительницу модного баттла!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Алсу выбрала total look из антрацитовых пайеток — с удлиненным блейзером, топом и брюками-палаццо. Дополнили образ лаконичные босоножки на запредельно высоких шпильках и миниатюрная сумка Dior.

Татьяна Навка облачилась в пайетки: приглянулся ей костюм в пижамном стиле — черный, с контрастным белым кантом. Расслабленную рубашку и брюки фигуристка дополнила туфлями Золушки — абсолютно прозрачными, зато щедро усыпанными мерцающими кристаллами.

Завершили образ для эфира телешоу роскошные бриллианты Chopard. Мелочиться олимпийская чемпионка не стала — взяла целый сет из акцентного колье, серег-хупов, браслетов и колец.

На недавней церемонии вручения известной премии в Москве Ольга Бузова появилась в гиперобъемной накидке и ультрафиолетовом кэтсьюте. На мероприятии певица удивила всех новым эпатажным нарядом, но, кажется, мы его уже видели, а именно на Ким Кардашьян. Кто круче — голосуйте на Passion.ru.

Фото: Instagram @tatiana_navka / @alsou_a

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