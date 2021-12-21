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Ольга Бузова скопировала образ Ким Кардашьян с накидкой-йети: голосуйте, кто круче

20 декабря в одном из самых фешенебельных отелей столицы состоялась церемония вручения премии Fashion New Year Awards. В числе гостей блистала Ольга Бузова, которая получила награду в номинации «Fashion-артистка года». На светском вечере певица появилась ярко и, как всегда, с размахом. Но, кажется, мы знаем, где был взят референс по стилю.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Пресс-служба

На Ольгу Бузову делали ставки многие, а именно ждали эффекта русской Ким Кардашьян. Мировым трендсеттером, в отличие от американской коллеги, певица не стала, зато по части эпатажа на светских мероприятиях с ней может конкурировать разве что Филипп Бедросович.

На церемонии Ольга появилась в аутфите в духе Ким Кардашьян. Звезда нарядилась в ультрафиолет с ног до головы, вооружившись гигантской накидкой из тысяч фатиновых оборок. К ней — эффектный кэтсьют с открытой спиной, под которым, как призналась артистка, не было белья. В завершение — лодочки цвета металлик и очки-маска, которые так любит Виктория Бекхэм.

После развода с Канье Уэстом, который часто предугадывал тренды и помогал супруге с имиджем, Ким Кардашьян подружилась с Демной Гвасалией. Результат налицо: все трофеи из коллекций Balenciaga уже в гардеробе бизнесвумен. Включая ультраоблегающие кэтсьюты, гиперобъемные накидки и ботфорты Knife.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

Не так давно стройными ногами в экстра-мини померились сразу две легенды Хайди Клум и Бритни Спирс. Голосуйте за победительницу модной битвы в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Passion.ru / Instagram @buzova86

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