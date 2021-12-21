Ольга Бузова скопировала образ Ким Кардашьян с накидкой-йети: голосуйте, кто круче

На Ольгу Бузову делали ставки многие, а именно ждали эффекта русской Ким Кардашьян. Мировым трендсеттером, в отличие от американской коллеги, певица не стала, зато по части эпатажа на светских мероприятиях с ней может конкурировать разве что Филипп Бедросович.

На церемонии Ольга появилась в аутфите в духе Ким Кардашьян. Звезда нарядилась в ультрафиолет с ног до головы, вооружившись гигантской накидкой из тысяч фатиновых оборок. К ней — эффектный кэтсьют с открытой спиной, под которым, как призналась артистка, не было белья. В завершение — лодочки цвета металлик и очки-маска, которые так любит Виктория Бекхэм.