Ольга Бузова скопировала образ Ким Кардашьян с накидкой-йети: голосуйте, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
На Ольгу Бузову делали ставки многие, а именно ждали эффекта русской Ким Кардашьян. Мировым трендсеттером, в отличие от американской коллеги, певица не стала, зато по части эпатажа на светских мероприятиях с ней может конкурировать разве что Филипп Бедросович.
На церемонии Ольга появилась в аутфите в духе Ким Кардашьян. Звезда нарядилась в ультрафиолет с ног до головы, вооружившись гигантской накидкой из тысяч фатиновых оборок. К ней — эффектный кэтсьют с открытой спиной, под которым, как призналась артистка, не было белья. В завершение — лодочки цвета металлик и очки-маска, которые так любит Виктория Бекхэм.
После развода с Канье Уэстом, который часто предугадывал тренды и помогал супруге с имиджем, Ким Кардашьян подружилась с Демной Гвасалией. Результат налицо: все трофеи из коллекций Balenciaga уже в гардеробе бизнесвумен. Включая ультраоблегающие кэтсьюты, гиперобъемные накидки и ботфорты Knife.
Не так давно стройными ногами в экстра-мини померились сразу две легенды Хайди Клум и Бритни Спирс. Голосуйте за победительницу модной битвы в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба / Passion.ru / Instagram @buzova86