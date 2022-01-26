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Татьяна Буланова показала завидную фигуру в золотом платье-«чешуе»

25 января в Центральном Доме кинематографистов концентрация знаменитостей была максимальна. Повод собраться — юбилейный вечер президента Гильдии каскадеров России Александра Иншакова. Поздравить деятеля с 75-летием приехала и Татьяна Буланова, которая своим образом доказала, что много блеска точно не бывает. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова

Фото: Пресс-служба

Заметно помолодевшая и постройневшая певица инвестировала в драгоценные металлы: для вечера Татьяна выбрала эффектное платье-футляр, усыпанное мерцающими золотыми пайетками. Ослепительный блеск сделал лаконичный фасон праздничным, а прилегающий силуэт показал фигуру с лучших ракурсов (и это без единого намека на декольте). Обрамлением образа стал пламенный алый цвет маникюра и помады. В остальном — минимум деталей. Разве только база ювелирного гардероба — неброские серьги-пусеты.

Эксклюзивно для Passion.ru Татьяна Буланова дала интервью, в котором рассказала о запуске собственного парфюма, секретах красоты и стройной фигуры, отношении к пластической хирургии, дружбе между мужчиной и женщиной. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Globallook / Instagram @buslya

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