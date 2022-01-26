Татьяна Буланова показала завидную фигуру в золотом платье-«чешуе»

Заметно помолодевшая и постройневшая певица инвестировала в драгоценные металлы: для вечера Татьяна выбрала эффектное платье-футляр, усыпанное мерцающими золотыми пайетками. Ослепительный блеск сделал лаконичный фасон праздничным, а прилегающий силуэт показал фигуру с лучших ракурсов (и это без единого намека на декольте). Обрамлением образа стал пламенный алый цвет маникюра и помады. В остальном — минимум деталей. Разве только база ювелирного гардероба — неброские серьги-пусеты.

Эксклюзивно для Passion.ru Татьяна Буланова дала интервью, в котором рассказала о запуске собственного парфюма, секретах красоты и стройной фигуры, отношении к пластической хирургии, дружбе между мужчиной и женщиной. Подробности ищите в материале Passion.ru.