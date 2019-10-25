Тарханова в полупрозрачном платье, Бондарчук в пайетках и другие звезды на презентации ювелирного Дома

Гостей приветствовал генеральный директор Tous в России Петр Горшков, который рассказал об успехах бренда и предложил ознакомиться с коллекцией, в которую вошли более ста произведений высокого ювелирного мастерства. Присутствующие приняли участие в иммерсивном спектакле при участии Елизаветы Боярской, Анастасии Меськовой и актеров студии Брусникина.

Образы звездных гостей сияли не менее ярко, чем драгоценные украшения. Для вечернего коктейля Светлана Бондарчук выбрала платье-миди, усыпанное мерцающими пайетками, Глафира Тарханова предпочла легкое полупрозрачное платье в оттенке розовой пудры, а Елизавета Боярская сменила за вечер два наряда – дерзкое кожаное платье без бретелей и элегантный брючный костюм небесно-голубого цвета. Верными стилю power woman и заявленному дресс-коду остались Эвелина Хромченко и Анастасия Задорожная, появившиеся на светском мероприятии строгих брючных костюмах.