Тарханова в полупрозрачном платье, Бондарчук в пайетках и другие звезды на презентации ювелирного Дома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гостей приветствовал генеральный директор Tous в России Петр Горшков, который рассказал об успехах бренда и предложил ознакомиться с коллекцией, в которую вошли более ста произведений высокого ювелирного мастерства. Присутствующие приняли участие в иммерсивном спектакле при участии Елизаветы Боярской, Анастасии Меськовой и актеров студии Брусникина.
Образы звездных гостей сияли не менее ярко, чем драгоценные украшения. Для вечернего коктейля Светлана Бондарчук выбрала платье-миди, усыпанное мерцающими пайетками, Глафира Тарханова предпочла легкое полупрозрачное платье в оттенке розовой пудры, а Елизавета Боярская сменила за вечер два наряда – дерзкое кожаное платье без бретелей и элегантный брючный костюм небесно-голубого цвета. Верными стилю power woman и заявленному дресс-коду остались Эвелина Хромченко и Анастасия Задорожная, появившиеся на светском мероприятии строгих брючных костюмах.
24 октября в Москве прошла еще одна презентация модного бренда. В центре внимания оказались известные актрисы театра и кино, среди которых – Дарья Повереннова, Екатерина Вуличенко и Ольга Ломоносова. Подробности – на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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