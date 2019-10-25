Глафира Тарханова, Агния Кузнецова и другие звезды на модной презентации
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
В честь этого события Москву посетил коммерческий директор бренда Мартино Бозелли. Мартино познакомил гостей вечера с сезонной коллекцией и новостями марки, рассказал о последних модных тенденциях и поделился секретами уникального кроя Elena Miro.
Поздравить бренд Elena Miro и компанию ДжамильКо со знаменательным событием пришли партнеры и друзья марки: актрисы театра и кино Дарья Повереннова, Екатерина Вуличенко, Юлия Куварзина, Ольга Ломоносова, Глафира Тарханова, Агния Кузнецова.
После официальной части гости переместились в ресторан, где их ждала изюминка вечера - кулинарный мастер-класс по приготовлению настоящей итальянской пасты.
Фото: пресс-служба
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