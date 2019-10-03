Талисман силы и символ справедливости: что на самом деле означают украшения Меган Маркл

Среди фаворитов герцогини Сассекской оказался комплект из миниатюрных серег и кольца с бирюзой, которым она заменила помолвочное. Бирюза – камень, который испокон веков используется в амулетах. Считается, что он защищает и дает силу тому, кто его носит. Стоимость украшения составляет всего 16 200 рублей, сообщает Daily Mail.