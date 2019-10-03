Талисман силы и символ справедливости: что на самом деле означают украшения Меган Маркл
Среди фаворитов герцогини Сассекской оказался комплект из миниатюрных серег и кольца с бирюзой, которым она заменила помолвочное. Бирюза – камень, который испокон веков используется в амулетах. Считается, что он защищает и дает силу тому, кто его носит. Стоимость украшения составляет всего 16 200 рублей, сообщает Daily Mail.
Следующим в мистической коллекции Маркл оказалось ожерелье с кулонами в форме всевидящего ока (защита от зависти) и Хамсы – открытой ладони, оберегающей от бед. Красовались амулеты на цепочке из 18-каратного золота. Стоимость украшения – 36 400 руб.
Фото: Globallook
В рамках визита Маркл использовала украшения как способ выражения своих мыслей. На одном из браслетов герцогини из бусин было составлено слово Justice («справедливость»). Украшения были выпущены для благотворительных целей одной из организаций по защите прав детей и женщин.
Фото: Globallook
Ювелирный этикет – одна из важных частей королевского протокола. Согласно правилам, представительницы королевских семей не могут носить бриллианты до определенного времени. Как Меган Маркл и Кейт Миддлтон обходят запреты? Читайте на Passion.ru!
Фото: Globallook
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