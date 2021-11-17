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Сысоева пришла на вечеринку с прессом напоказ, а Маликова — в коже

Москва оправляется после ограничений и возвращается к светской жизни. В одном из столичных баров состоялась закрытая вечеринка по случаю открытия нового fashion-пространства российского бренда Fantôme. На мероприятии был заявлен дресс-код total black, с которым гостьи справились на все сто. Поздравить основательницу марки пришли звезды и инфлюенсеры, в числе которых Надежда Сысоева, Стефания Маликова, Мария Тарасова, Лера Журавлева и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стеша Маликова

Фото: Пресс-служба

Надежда Сысоева выбрала силуэтное платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами по бокам. Такие взрывали топы модных тенденций летом и, очевидно, продолжают в том же духе осенью. Дочь Дмитрия Маликова Стефания решила поддержать бренд и нарядилась в Fantôme с головы до ног, замиксовав total look из кожи на базе корсета и брюк брутального силуэта. Дополнили аутфит мерцающие туфли и гиперобъемный блейзер. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Надежда Сысоева

Надежда Сысоева

Фото: Пресс-служба

Тем временем в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Небо». На красной дорожке собрались селебрити во главе с Леонидом Агутиным, Марией Мироновой, Игорем Петренко и другими. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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