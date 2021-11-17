Сысоева пришла на вечеринку с прессом напоказ, а Маликова — в коже

Надежда Сысоева выбрала силуэтное платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами по бокам. Такие взрывали топы модных тенденций летом и, очевидно, продолжают в том же духе осенью. Дочь Дмитрия Маликова Стефания решила поддержать бренд и нарядилась в Fantôme с головы до ног, замиксовав total look из кожи на базе корсета и брюк брутального силуэта. Дополнили аутфит мерцающие туфли и гиперобъемный блейзер. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!