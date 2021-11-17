Петренко — с молодой женой, Кот — с дочерью и другие звезды на премьере фильма «Небо»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одной из первых на красную ковровую дорожку вышла Мария Миронова, которая сыграла в фильме главную роль. Актриса выбрала классический черно-белый костюм, сделала вечерний макияж и легкие локоны. Мария доказывает, что в 48 лет можно выглядеть замечательно, модно и стильно.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Игорь Петренко, который тоже сыграл одну из главных ролей, появился в этот вечер в сопровождении своей супруги, актрисы Кристины Бродской.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
А вот актер Анатолий Кот пришел на мероприятие в компании своей старшей дочери Алисы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В числе гостей также была певица Юлия Паршута, которая выбрала смелый черный наряд, подчеркивающий ее стройную фигуру.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Актер Федор Федотов, известный зрителям по фильму «Серебряные коньки», после записи нового выпуска шоу «Ледниковый период» тоже посетил премьеру. Компанию ему составила коллега Софья Присс.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Среди звездных гостей также были Леонид Агутин, Александр Дьяченко, Сергей Губанов, Анна Пескова, Екатерина Рокотова, Максим Дахненко, Ольга Филиппова, Александра Морозова, Вольфганг Черни и многие другие.
По сюжету военной драмы подполковник и летчик Сошников в 2015 году отправляется в Сирию, где служит на военной базе Хмеймим. Во время боевого полета самолет российского военного был сбит турецкими истребителями.
Прототипом главного героя стал Олег Пешков, который в ноябре 2015 года погиб в Сирии. Образ капитана Муравьева был создан благодаря штурману Константину Мурахтину, который находился в одном самолете с Пешковым, но смог остаться в живых. В широкий прокат фильм, снятый при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, выходит 18 ноября.
Фото: Макс Светский / Passion.ru