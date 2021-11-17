Петренко — с молодой женой, Кот — с дочерью и другие звезды на премьере фильма «Небо»

Одной из первых на красную ковровую дорожку вышла Мария Миронова, которая сыграла в фильме главную роль. Актриса выбрала классический черно-белый костюм, сделала вечерний макияж и легкие локоны. Мария доказывает, что в 48 лет можно выглядеть замечательно, модно и стильно.