Сын Эвелины Бледанс раскритиковал ее «стыдное» платье

«Сема- огонь! Мамин стилист))», «Модный приговор от Семы», «Какой молодец! Не разрешает !!», «Платье класс, но раз мужчина сказал....))))))», «Красивое! Но сына надо слушать», «Мужчине виднее, надо снимать», «Мужика надо слушать, даже если красиво))) !! Молодец Сема», «Прелесть))) мужчина точно знает», «Такой сладкий малыш», «Сказал, как отрезал», «Ты ж мой сляденький мужичек!!!», «Сема-приколист)», «Очень вам идет! А сынуля ревнует, не хочет что бы на маму заглядывались», — восхищены фолловеры.

Фото: instagram