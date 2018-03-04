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Сын Эвелины Бледанс раскритиковал ее «стыдное» платье

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Фото из Instagram Эвелины Бледанс
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Маленький Сема раскритиковал стиль Эвелины Бледанс.

Сын Эвелины Бледанс растет добрым и сообразительным мальчиком. Мама много времени проводит со своим особенным ребенком, они путешествуют вместе, время от времени посещают мероприятия. Собираясь на одно из них, актриса спросила мнение Семочки о своем платье.

«Стыдное», — по-мужски отрезал он.

«Сема- огонь! Мамин стилист))», «Модный приговор от Семы», «Какой молодец! Не разрешает !!», «Платье класс, но раз мужчина сказал....))))))», «Красивое! Но сына надо слушать», «Мужчине виднее, надо снимать», «Мужика надо слушать, даже если красиво))) !! Молодец Сема», «Прелесть))) мужчина точно знает», «Такой сладкий малыш», «Сказал, как отрезал», «Ты ж мой сляденький мужичек!!!», «Сема-приколист)», «Очень вам идет! А сынуля ревнует, не хочет что бы на маму заглядывались», — восхищены фолловеры.

Фото: instagram

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