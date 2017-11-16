«Солнечный» мальчик перенес операцию по исправлению врожденного дефекта обеих ног.

В апреле 2012 года в семье Эвелины Бледанс и Александра Семина произошло радостное событие — на свет появился мальчик, которого назвали Семеном. У ребенка был диагностирован синдром Дауна, но это не помешало Семе стать одним из самых любимых звездных детей, а его маме — помогать другим детям с «лишней» хромосомой.