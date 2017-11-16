5-летнего сына Эвелины Бледанс прооперировали в Германии
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«Солнечный» мальчик перенес операцию по исправлению врожденного дефекта обеих ног.
В апреле 2012 года в семье Эвелины Бледанс и Александра Семина произошло радостное событие — на свет появился мальчик, которого назвали Семеном. У ребенка был диагностирован синдром Дауна, но это не помешало Семе стать одним из самых любимых звездных детей, а его маме — помогать другим детям с «лишней» хромосомой.
Сегодня Тelegram-канал Super.ru сообщил, что Семен перенес плановую операцию в Германии. Как выяснилось, после рождения у мальчика обнаружили вывих надколенников обеих ног. Ранее Эвелина пыталась помочь сыну без хирургического вмешательства, однако безоперационным путем избавиться от вывиха не удалось. Первую операцию по исправлению врожденного дефекта мальчик перенес год назад в Филатовской детской больнице в Москве.
Желаем Семе скорейшего выздоровления!
Фото: instagram