Своя атмосфера: Рената Литвинова выгуляла костюм дикобраза в центре Москвы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Дефиле по Москве получилось эпатажным: Рената выгуляла «шубу дикобраза», которая в точности цитирует ДНК бренда с его стремлением к гигантомании, гипертрофированному объему и многослойности. Металлическая паутина рифмуется с брутальными сапогами серебристого цвета — с длинными острыми мысами и экстремально высокими каблуками затейливой формы.
Не так давно Рената Литвинова и снова выступила в роли модели. Несколько сезонов назад актриса дефилировала на показе Balenciaga в Париже, а теперь вышла на импровизированный подиум «Северного речного вокзала», демонстрируя образы из дебютной коллекции дочери. Подробности и видео — на Passion.ru.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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