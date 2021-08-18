passion.ru

Своя атмосфера: Рената Литвинова выгуляла костюм дикобраза в центре Москвы

Рената Литвинова мимикрирует под бетонные джунгли своим способом — так, чтобы заметить и узнать ее было совсем не трудно. Актриса прогулялась по центру столицы в новом творении Демны Гвасалия, креативного директора модного Дома Balenciaga. Фолловеры тут же поинтересовались, сколько ежей ушло на шубу, а сравнений — хоть отбавляй: и птичка киви, и йети, и даже кассетная лента.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Дефиле по Москве получилось эпатажным: Рената выгуляла «шубу дикобраза», которая в точности цитирует ДНК бренда с его стремлением к гигантомании, гипертрофированному объему и многослойности. Металлическая паутина рифмуется с брутальными сапогами серебристого цвета — с длинными острыми мысами и экстремально высокими каблуками затейливой формы.

Не так давно Рената Литвинова и снова выступила в роли модели. Несколько сезонов назад актриса дефилировала на показе Balenciaga в Париже, а теперь вышла на импровизированный подиум «Северного речного вокзала», демонстрируя образы из дебютной коллекции дочери. Подробности и видео — на Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram