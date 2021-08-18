Сегодня в 20:05

Своя атмосфера: Рената Литвинова выгуляла костюм дикобраза в центре Москвы

Рената Литвинова мимикрирует под бетонные джунгли своим способом — так, чтобы заметить и узнать ее было совсем не трудно. Актриса прогулялась по центру столицы в новом творении Демны Гвасалия, креативного директора модного Дома Balenciaga. Фолловеры тут же поинтересовались, сколько ежей ушло на шубу, а сравнений — хоть отбавляй: и птичка киви, и йети, и даже кассетная лента.