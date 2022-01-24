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Светлану Бондарчук в абсолютно прозрачном платье перепутали с Шарлиз Терон
Светлана Бондарчук устроила эффектное дефиле, которое сразило и поклонников, и звездных коллег во главе с Тиной Канделаки, Яной Рудковской, Владом Лисовцом и другими. Недавно отметившую 53-летие светскую львицу даже успели сравнить с актрисой Шарлиз Терон. А мы рассматриваем роскошный образ с платьем, которое практически не оставило места для фантазии!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @a030aa
Светлана продемонстрировала годы тренировок, занятий йогой и пилатесом с лучших ракурсов. В ход пошли запрещенные приемы: абсолютно прозрачное (и очень нескромное) вечернее платье из сетки с ажурными деталями и мерцанием. Наряд открыл точеную талию и стройные ноги завидной длины, которые увенчали туфли современных Золушек — на головокружительных каблуках, с открытыми мысами и ослепительно сияющими пряжками.
Тем временем экс-супруг Светланы Федор Бондарчук появляется на премьерах в обнимку с молодой супругой. Не так давно бизнесвумен назвала истинную причину их развода со знаменитым режиссером — и дело не в изменах (и даже не в Паулине Андреевой). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @a030aa