Светлану Бондарчук в абсолютно прозрачном платье перепутали с Шарлиз Терон

Тем временем экс-супруг Светланы Федор Бондарчук появляется на премьерах в обнимку с молодой супругой. Не так давно бизнесвумен назвала истинную причину их развода со знаменитым режиссером — и дело не в изменах (и даже не в Паулине Андреевой). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.