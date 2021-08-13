Светлана Устинова показала самую смелую (и абсолютно прозрачную) блузку

Вечером Светлана выгуливала монохромный черный образ от Christian Dior, выстроенный вокруг экстремально короткой юбки и абсолютно прозрачной блузки. Подчеркнул нужное и скрыл лишнее бралет. Дополнили коктейльный total black туфли с заостренными мысами.

Образ днем был менее соблазнительным, зато удобным и лаконичным — в лучших традициях минимализма. Небесно-голубая рубашка oversize образовала стильный союз с классическими шортами высокой посадки. Завершили образ лаконичные мюли и брутальная сумка в духе вестерн — от Christian Dior, конечно же.