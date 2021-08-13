passion.ru

Светлана Устинова показала самую смелую (и абсолютно прозрачную) блузку

Светлана Устинова наслаждается летом в Каннах и хвастается обновленным загаром в мини-юбках. 39-летняя актриса показала сразу два образа: один — дневной, напоминающий школьную форму, а второй — вечерний и крайне дерзкий. Любуемся преображением!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Светлана Устинова

Фото: Instagram @svetaustinova

Вечером Светлана выгуливала монохромный черный образ от Christian Dior, выстроенный вокруг экстремально короткой юбки и абсолютно прозрачной блузки. Подчеркнул нужное и скрыл лишнее бралет. Дополнили коктейльный total black туфли с заостренными мысами.

Образ днем был менее соблазнительным, зато удобным и лаконичным — в лучших традициях минимализма. Небесно-голубая рубашка oversize образовала стильный союз с классическими шортами высокой посадки. Завершили образ лаконичные мюли и брутальная сумка в духе вестерн — от Christian Dior, конечно же.

Светлана Устинова показала самую смелую (и абсолютно прозрачную) блузку

Фото: Instagram @svetaustinova

Не так давно в Сети обсуждали эпатажный наряд Ренаты Литвиновой. Актриса примерила кукольное платье Balenciaga с драматичными рукавами и оборками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Екатерина Ширинкина / Instagram @svetaustinova

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram