Светлана Устинова показала самую смелую (и абсолютно прозрачную) блузку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @svetaustinova
Вечером Светлана выгуливала монохромный черный образ от Christian Dior, выстроенный вокруг экстремально короткой юбки и абсолютно прозрачной блузки. Подчеркнул нужное и скрыл лишнее бралет. Дополнили коктейльный total black туфли с заостренными мысами.
Образ днем был менее соблазнительным, зато удобным и лаконичным — в лучших традициях минимализма. Небесно-голубая рубашка oversize образовала стильный союз с классическими шортами высокой посадки. Завершили образ лаконичные мюли и брутальная сумка в духе вестерн — от Christian Dior, конечно же.
Фото: Instagram @svetaustinova
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Фото: Екатерина Ширинкина / Instagram @svetaustinova
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