Рената Литвинова устроила дефиле в легинсах и кукольном платье в горошек

Литвинова примерила ультраяркое миди-платье с гиперобъемными рукавами, оборками и акцентом на талии. Насыщенная фуксия показывает абсолютную совместимость с крупным черным горошком в духе пятидесятых. К наряду — черные легинсы и лаконичные туфли на каблуках. Дополняет аутфит миниатюрная сумка Hourglass, усыпанная черным глиттером (кстати, одна из самых популярных в этом сезоне). Не обошлось и без темных солнцезащитных очков — этот аксессуар верно служит актрисе и для фото в Instagram, и при выходе на публику.

В период, когда в Каннах гремел кинофестиваль, Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с красной дорожки. Кому кутюрное платье Schiaparelli с экстремальным вырезом, увенчанным декором в форме золотых «легких», больше к лицу — выясняем здесь!