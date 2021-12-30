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Светлана Лобода выгуляла роскошные меха и дерзкие легинсы из кожи

Год у Светланы Лободы выдался, как всегда, продуктивным, как и его завершение. Певица рассказала, что уже купила подарки и закрывает последние дела. Даже успела похвастаться новым эффектным образом с роскошными мехами в главной роли. Напоминаем: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Предлагаем взять пример с артистки и вооружиться ярким аутфитом, чтобы даже салют смотреть стильно!