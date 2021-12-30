passion.ru
1 мин.

Светлана Лобода выгуляла роскошные меха и дерзкие легинсы из кожи

Год у Светланы Лободы выдался, как всегда, продуктивным, как и его завершение. Певица рассказала, что уже купила подарки и закрывает последние дела. Даже успела похвастаться новым эффектным образом с роскошными мехами в главной роли. Напоминаем: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Предлагаем взять пример с артистки и вооружиться ярким аутфитом, чтобы даже салют смотреть стильно!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Светлана сделала ставку на мех и не прогадала: удачнее фасона шубы не найти. Объем, асимметрия, молочно-белый цвет — беспроигрышные ставки. Удивительно, как фолловеры не обсудили (и не осудили), что звезда носит натуральный мех. К шубе певица добавила облегающие кожаные брюки, а для эффекта бесконечных ног — замшевые ботильоны с заостренными мысами. Завершили образ крупные солнцезащитные очки, которые максимально стильно рифмуются с обновленной стрижкой каре.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Не так давно Анастасия Решетова выгуливала шубу в одном из отелей Дубая. Искусственный мех отвел угрозу со стороны зоозащитников, зато другие критики не поняли микс из теплой верхней одежды с босоножками, еще и в жаркую погоду. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Новости партнеров
О чем говорят