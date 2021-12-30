Светлана Лобода выгуляла роскошные меха и дерзкие легинсы из кожи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Светлана сделала ставку на мех и не прогадала: удачнее фасона шубы не найти. Объем, асимметрия, молочно-белый цвет — беспроигрышные ставки. Удивительно, как фолловеры не обсудили (и не осудили), что звезда носит натуральный мех. К шубе певица добавила облегающие кожаные брюки, а для эффекта бесконечных ног — замшевые ботильоны с заостренными мысами. Завершили образ крупные солнцезащитные очки, которые максимально стильно рифмуются с обновленной стрижкой каре.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Не так давно Анастасия Решетова выгуливала шубу в одном из отелей Дубая. Искусственный мех отвел угрозу со стороны зоозащитников, зато другие критики не поняли микс из теплой верхней одежды с босоножками, еще и в жаркую погоду. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lobodaofficial