Светлана Лобода в скромном платье цвета зефира показала нежное фото с дочкой

Светлана Лобода вместе с 9-летней дочкой Евангелиной позируют в детской комнате, вооружившись большой порцией попкорна. Певица показала непривычно нежный образ со свободным мини-платьем из полупрозрачного шифона нежного кремового цвета. Романтичное настроение придают объемные рукава и многослойный воротник с отделкой под жабо. Дополнили образ замшевые лодочки цвета капучино на запредельно высоких шпильках. Финальный штрих — прическа в духе Жаклин Кеннеди. Образ дочки вторит наряду мамы: девочка позирует в пышном платье из невесомого фатина и миниатюрной диадеме.

Не так давно поклонники обсуждали свежее фото Светланы Лободы, которое украсило обложку известного глянцевого журнала. Звезда похвасталась точеной фигурой в ультракоротком силуэтном платье с пайетками. Подробнее читайте на Passion.ru.