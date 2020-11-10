Светлана Лобода в сверкающем мини-платье из пайеток появилась на обложке глянца
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода стала персоной номера журнала Cosmopolitan, снявшись для его обложки. Стилисты создали яркий и провокационный образ для артистки. Она позировала в черном сверкающем мини-платье из пайеток, в крупных украшениях и с нежным макияжем.
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Смотри , читай 🙈 с сегодняшнего дня... везде ) @cosmopolitan_russia ❤️ Photo: @tuponogova_volkova Creative director: @alisazhidkova Style: @emmakova & @luviofficial Make up: @molchanof Hairs: @kochegov_konstantin Style assistant: @thelifeofdasha Producer: @nastya_fridman
Комплименты от фанатов не заставили себя ждать. «Ох, девушка с обложки», — прокомментировал друг Светланы, стилист Бичолла Тетрадзе. «Да! Моя любовь!», — отреагировала Анжелика Ревва. «Очень красивая обложка», «Уже бегу по магазинам искать журнал», «Люблю», «Такая классная», «Красавица любимая», «Можно просто смотреть и даже не читать», «Ох, какая», «Поздравления и привет из Аризоны», «Жарко», «Женщина-космос», — осыпали Лободу приятными словами.
Несколькими днями ранее Светлана побаловала подписчиков другим «горячим» образом — в золотом боди и в боксерских перчатках. «Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года, а это значит, что самое время позаботиться о своем теле и встретить 2021 в отличной форме», — написала тогда Светлана.
До этого экс-«ВИА Гра» хвасталась рельефной фигурой, надев топ и жакет, а также умиляла фанатов нежным фото с маленькой дочерью.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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