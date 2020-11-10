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Светлана Лобода в сверкающем мини-платье из пайеток появилась на обложке глянца

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Нежная Светлана Лобода

Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/

Фанаты певицы отметили, что она выглядит жарко, стильно, сексуально.

Светлана Лобода стала персоной номера журнала Cosmopolitan, снявшись для его обложки. Стилисты создали яркий и провокационный образ для артистки. Она позировала в черном сверкающем мини-платье из пайеток, в крупных украшениях и с нежным макияжем.

Комплименты от фанатов не заставили себя ждать. «Ох, девушка с обложки», — прокомментировал друг Светланы, стилист Бичолла Тетрадзе. «Да! Моя любовь!», — отреагировала Анжелика Ревва. «Очень красивая обложка», «Уже бегу по магазинам искать журнал», «Люблю», «Такая классная», «Красавица любимая», «Можно просто смотреть и даже не читать», «Ох, какая», «Поздравления и привет из Аризоны», «Жарко», «Женщина-космос», — осыпали Лободу приятными словами.

Несколькими днями ранее Светлана побаловала подписчиков другим «горячим» образом — в золотом боди и в боксерских перчатках. «Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года, а это значит, что самое время позаботиться о своем теле и встретить 2021 в отличной форме», — написала тогда Светлана.

До этого экс-«ВИА Гра» хвасталась рельефной фигурой, надев топ и жакет, а также умиляла фанатов нежным фото с маленькой дочерью.

Фото и видео: Instagram Светланы Лободы

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