Светлана Лобода в сверкающем мини-платье из пайеток появилась на обложке глянца

Комплименты от фанатов не заставили себя ждать. «Ох, девушка с обложки», — прокомментировал друг Светланы, стилист Бичолла Тетрадзе. «Да! Моя любовь!», — отреагировала Анжелика Ревва. «Очень красивая обложка», «Уже бегу по магазинам искать журнал», «Люблю», «Такая классная», «Красавица любимая», «Можно просто смотреть и даже не читать», «Ох, какая», «Поздравления и привет из Аризоны», «Жарко», «Женщина-космос», — осыпали Лободу приятными словами.

Несколькими днями ранее Светлана побаловала подписчиков другим «горячим» образом — в золотом боди и в боксерских перчатках. «Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года, а это значит, что самое время позаботиться о своем теле и встретить 2021 в отличной форме», — написала тогда Светлана.

До этого экс-«ВИА Гра» хвасталась рельефной фигурой, надев топ и жакет, а также умиляла фанатов нежным фото с маленькой дочерью.