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Светлана Лобода устроила дефиле в крошечном платье-«люстре»

Арсенал сценических костюмов Светланы Лободы богат: в нем нашлось место и роскошным платьям-гибридам Balenciaga, и затейливым дизайнам Schiaparelli, и трофеям от горячо любимых певицей Домов Saint Laurent и Balmain. Во всем роскошь: тысячи мерцающих пайеток, экстремальные вырезы и все то, что подает фигуру артистки с самых выгодных ракурсов. После недавнего концерта в Минске звезда устроила зажигательное дефиле в микроплатье с декором, напоминающим дворцовую люстру. Разбираем подробнее!