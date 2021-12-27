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Светлана Лобода устроила дефиле в крошечном платье-«люстре»
Арсенал сценических костюмов Светланы Лободы богат: в нем нашлось место и роскошным платьям-гибридам Balenciaga, и затейливым дизайнам Schiaparelli, и трофеям от горячо любимых певицей Домов Saint Laurent и Balmain. Во всем роскошь: тысячи мерцающих пайеток, экстремальные вырезы и все то, что подает фигуру артистки с самых выгодных ракурсов. После недавнего концерта в Минске звезда устроила зажигательное дефиле в микроплатье с декором, напоминающим дворцовую люстру. Разбираем подробнее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @lobodaofficial
Лобода прошлась от бедра в крошечном черном платье с интригующим вырезом-каплей. Длина практически не оставила места для фантазии: вместо юбки — блестящая бахрома. Поверх миниатюрного наряда — головокружительная мантия, которая чинно следовала за певицей ярким шлейфом. Дополнили образ туфли на запредельно высоких шпильках, усыпанные кристаллами. Особенно поклонников порадовал эксперимент звезды с прической: локоны сменились удлиненным графичным каре.
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Фото: Instagram @lobodaofficial