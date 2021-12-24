Молодая жена Диброва похвасталась формами в платье с экстрадекольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @polinadibrova
На вечеринку собственного женского клуба молодая жена Дмитрия Диброва приехала максимально эффектно — в ослепительном платье с интригующим декольте. Регулярные тренировки с личным тренером заметны: фигура в силуэтном наряде выглядит выигрышно с любого ракурса. Глубокий вырез переходит в эффектные драпировки, а мерцание максимально стильно смотрится на фото в Instagram — и фильтры не нужны. Дополнили образ лаконичные, но щедро инкрустированные бриллиантами серьги.
Фото: Instagram @polinadibrova
Не так давно признанный самым модным оттенок примеряла и Юлия Барановская, которая удивила поклонников ультраярким образом в эфире. Берите сочетание на заметку — оно может пригодиться вам в преддверии новогодних праздников. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @polinadibrova