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Молодая жена Диброва похвасталась формами в платье с экстрадекольте

Страсти вокруг самого модного оттенка сезона не утихли — Very Peri (барвинок), балансирующий на грани сиреневого и голубого, признан экспертами института Pantone неоспоримым фаворитом. Некоторые звезды это предвидели и уже выгуливали его на красных дорожках. Остальные же взялись экспериментировать с ним только сейчас. Примерила его и Полина Диброва, которой он, определенно, к лицу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Полина Диброва

Фото: Instagram @polinadibrova

На вечеринку собственного женского клуба молодая жена Дмитрия Диброва приехала максимально эффектно — в ослепительном платье с интригующим декольте. Регулярные тренировки с личным тренером заметны: фигура в силуэтном наряде выглядит выигрышно с любого ракурса. Глубокий вырез переходит в эффектные драпировки, а мерцание максимально стильно смотрится на фото в Instagram — и фильтры не нужны. Дополнили образ лаконичные, но щедро инкрустированные бриллиантами серьги.

Полина Диброва

Полина Диброва

Фото: Instagram @polinadibrova

Не так давно признанный самым модным оттенок примеряла и Юлия Барановская, которая удивила поклонников ультраярким образом в эфире. Берите сочетание на заметку — оно может пригодиться вам в преддверии новогодних праздников. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @polinadibrova

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