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Молодая жена Диброва похвасталась формами в платье с экстрадекольте

Страсти вокруг самого модного оттенка сезона не утихли — Very Peri (барвинок), балансирующий на грани сиреневого и голубого, признан экспертами института Pantone неоспоримым фаворитом. Некоторые звезды это предвидели и уже выгуливали его на красных дорожках. Остальные же взялись экспериментировать с ним только сейчас. Примерила его и Полина Диброва, которой он, определенно, к лицу.