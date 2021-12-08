Светлана Лобода прошлась от бедра в золотом боди и кимоно нараспашку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Светлана устроила зажигательное дефиле в боди-хайлэг с эффектом второй кожи. Мерцающая золотистая деталь подчеркнула фигуру звезды с самых выгодных ракурсов, а накалило ситуацию интригующее декольте. Поверх накинут халат-кимоно, расшитый золотыми нитями. Дополнили образ туфли-«невидимки» на головокружительно высоких шпильках, которые визуально стали продолжением ног и сделали их бесконечно длинными. Финальный штрих — акцентные серьги, спускающиеся ниже плеч.
На фоне слухов о романе с бизнесменом Светлана Лобода раскрыла, что ее сердце действительно несвободно, причем уже давно. Имя ее избранника, а также личность отца младшей дочери остаются загадкой для поклонников. Однако певица откровенно рассказала, с какими проблемами сталкивается в отношениях и в чем приходится уступать. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @lobodaofficial