Светлана Лобода прошлась от бедра в золотом боди и кимоно нараспашку

На фоне слухов о романе с бизнесменом Светлана Лобода раскрыла, что ее сердце действительно несвободно, причем уже давно. Имя ее избранника, а также личность отца младшей дочери остаются загадкой для поклонников. Однако певица откровенно рассказала, с какими проблемами сталкивается в отношениях и в чем приходится уступать. Подробности ищите в материале Passion.ru.