Светлана Лобода показала новый образ дочери после совместного шопинга

Мама и дочка показали уютные осенние образы, в которых заскучать от сезонной хандры точно не грозит. Светлана выстроила аутфит вокруг total white: объемные джинсы, будто позаимствованные в мужской половине гардеробной, в паре с вязаным кардиганом и «космической» курткой с мехом. Завершили образ эффектные ковбойские ботинки.

Евангелина позирует в джинсах, увенчанных массивным (и узнаваемым) ремнем Dsquared2, и уютном джемпере цвета конфет. Акцентом образа стал гиперобъемный пуховик ультрафиолетового цвета — такой же можно приобрести за круглую (для детской куртки) сумму в 37 750 рублей. Финальный штрих — массивные кроссовки с золотыми деталями, стоимость которых варьируется от 18 до 20 тысяч рублей.