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Светлана Лобода показала новый образ дочери после совместного шопинга

10-летняя дочь Светланы Лободы Евангелина позаимствовала чувство стиля у мамы: с ранних лет девочка носит одежду авторитетных брендов и вполне уверенно сочетает Burberry с Celine. В своем блоге певица поделилась результатом недавнего шопинга: совместное дефиле умилило не только поклонников, но и звездных коллег.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Мама и дочка показали уютные осенние образы, в которых заскучать от сезонной хандры точно не грозит. Светлана выстроила аутфит вокруг total white: объемные джинсы, будто позаимствованные в мужской половине гардеробной, в паре с вязаным кардиганом и «космической» курткой с мехом. Завершили образ эффектные ковбойские ботинки.

Евангелина позирует в джинсах, увенчанных массивным (и узнаваемым) ремнем Dsquared2, и уютном джемпере цвета конфет. Акцентом образа стал гиперобъемный пуховик ультрафиолетового цвета — такой же можно приобрести за круглую (для детской куртки) сумму в 37 750 рублей. Финальный штрих — массивные кроссовки с золотыми деталями, стоимость которых варьируется от 18 до 20 тысяч рублей.

Светлана Лобода / Instagram @lobodaofficial

Не так давно примеряла принципиально новый образ и Лариса Долина. Певица предстала перед поклонниками с новой стрижкой и в татуировках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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