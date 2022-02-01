Багет за 185 тысяч и свитер-гигант: Снигирь пришла на премьеру в образе строгой учительницы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Каждый выход в свет Евгения Цыганова и Юлии Снигирь привлекает внимание и прессы, и их поклонников. Они одна из самых загадочных пар в российском кинематографе. Они не раскрывают детали личной жизни, не отвечают на провокационные вопросы. и публике только и остается, что любоваться ими.
Для премьеры фильма «Другое имя» актриса выбрала необычный аутфит. Она появилась в образе строгой учительницы совместив, казалось бы несочетаемые вещи: туфли на каблуке, надетые поверх высоких носков, свитер гигант, юбку миди и рубашку, от которой был виден лишь край воротника.
Заметным аксессуаром в образе Юлии стала сумка Prada Cleo стоимостью 185 тысяч рублей.
Стилисты Евгения Цыганова подобрали для него более лаконичный образ. Он появился на публике в total black — классических брюках и водолазке.
Фильм Веты Гераськиной «Другое имя» рассказывает о девушке Елизавете, которая живет в окружении роскоши. Ее огромный дом полон дорогих вещей, но в нем нет детского смеха. Внешне она холодна и спокойна, но внутри нее бушуют страсти, ведь она скрывает тайну, ради сохранения которой готова на многое.
В прокат триллер выходит 3 февраля.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Екатерина Ширинкина/ Pasion.ru, Starface, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press