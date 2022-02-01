Багет за 185 тысяч и свитер-гигант: Снигирь пришла на премьеру в образе строгой учительницы

Каждый выход в свет Евгения Цыганова и Юлии Снигирь привлекает внимание и прессы, и их поклонников. Они одна из самых загадочных пар в российском кинематографе. Они не раскрывают детали личной жизни, не отвечают на провокационные вопросы. и публике только и остается, что любоваться ими.

Для премьеры фильма «Другое имя» актриса выбрала необычный аутфит. Она появилась в образе строгой учительницы совместив, казалось бы несочетаемые вещи: туфли на каблуке, надетые поверх высоких носков, свитер гигант, юбку миди и рубашку, от которой был виден лишь край воротника.

Заметным аксессуаром в образе Юлии стала сумка Prada Cleo стоимостью 185 тысяч рублей.