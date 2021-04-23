Светлана Бондарчук выгуляла туфли современной Золушки за 51 000 рублей

Светская львица выгуляла остромодные (и узнаваемые) слингбэки The Attico, которые уже давно облюбовали Ким Кардашьян, Дуа Липа, Рианна, Хейли Бибер и тысячи эталонных фэшионисток по всему миру. Правда, принцу с ними придется попотеть: обернуть завязки вокруг щиколотки несколько раз и завязать аккуратный бантик. Стоимость одной из самых желанных пар сезона — 51 000 рублей, и разлетаются эти лазурные туфельки со всех онлайн-платформ как горячие пирожки.

В образе Светланы — как всегда умелое сочетание сразу нескольких акцентных цветов. Не заскучать от базового черного топа и кожаной косухи помогла юбка затейливого кроя с полихромным клетчатым принтом и сумка канареечно-желтого цвета. Учимся привносить яркость в повседневные образы на примерах звезд и берем на вооружение сразу три стильные идеи от Passion.ru. Подробнее — здесь.