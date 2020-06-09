Светлана Бондарчук похвасталась стройными ногами в леопардовой комбинации

Миксовать насыщенные оттенки и принты — настоящая суперспособность Светланы Бондарчук, и этому действительно стоит поучиться. Passion.ru собрал три стильных образа звезды, которые может повторить каждая. Какие модные приемы взять на заметку — читайте здесь.

Фото: Instagram

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