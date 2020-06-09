Светлана Бондарчук похвасталась стройными ногами в леопардовой комбинации
Фото: Instagram @a030aa
Travel-образ Бондарчук выстроен вокруг остромодного леопардового принта. На ней — миниатюрное платье-комбинация. Его «хищный» окрас дополнен нежным черным кружевом, которое обрамляет низ и зону декольте. Наряд привлек внимание к роскошной фигуре светской львицы с бесконечно длинными и стройными ногами. Анималистичный паттерн подчеркнул золотистый загар. На поясе звезды завязана легкая рубашка небесно-голубого цвета, а дополнили пляжный аутфит белоснежные текстильные кеды. В образе Светланы ни грамма мейкапа, а волосы уложены лучшими стилистами — легким бризом и морской водой.
Миксовать насыщенные оттенки и принты — настоящая суперспособность Светланы Бондарчук, и этому действительно стоит поучиться. Passion.ru собрал три стильных образа звезды, которые может повторить каждая. Какие модные приемы взять на заметку — читайте здесь.
Фото: Instagram
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