«Платье на доске»: Бондарчук в силуэтном наряде с перьями раскритиковали в Сети
Фото: Instagram @a030aa
«После детской пижамной вечеринки единственное, что может привести в чувство — это съемка» — прокомментировала публикацию Светлана. Звезда позирует в эффектном макси-платье цвета мела. Наряд оформлен смелыми деталями: фасон по типу двубортного блейзера, грубая металлическая фурнитура, эффектные разрезы сзади и спереди. А в главных ролях — пышные перья, обрамляющие линию декольте. Образ дополнили белоснежные лодочки на высоких шпильках, массивные серьги-цепи и прическа в духе 1920-х.
Look светской львицы не всем пришелся по душе: «Пора задуматься, Светлана. Давно с ярмарки уже», «Образ не ваш», «Кто эта возрастная тетя?», «Обтягивающее платье на доске», «Интересно, а что в стране модели закончились?», «Светлана, вам не идет этот образ», «Чудо в перьях», «Макияж старит, цвет волос тоже» — критиковали фолловеры. Однако перевес был за поклонниками и их комплиментами, которых они явно не жалели: «Какое шикарное платье!», «Какая вы стильная и красивая!», «Роскошная женщина», «Русская Марлен Дитрих!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @a030aa
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