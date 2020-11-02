«Платье на доске»: Бондарчук в силуэтном наряде с перьями раскритиковали в Сети

Look светской львицы не всем пришелся по душе: «Пора задуматься, Светлана. Давно с ярмарки уже», «Образ не ваш», «Кто эта возрастная тетя?», «Обтягивающее платье на доске», «Интересно, а что в стране модели закончились?», «Светлана, вам не идет этот образ», «Чудо в перьях», «Макияж старит, цвет волос тоже» — критиковали фолловеры. Однако перевес был за поклонниками и их комплиментами, которых они явно не жалели: «Какое шикарное платье!», «Какая вы стильная и красивая!», «Роскошная женщина», «Русская Марлен Дитрих!» — пишут в комментариях.