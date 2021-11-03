Светлана Бондарчук устроила зажигательные танцы в пончо за 130 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @a030aa
Светлана нарядилась в одежду локального российского бренда с головы до ног. Образ встроен вокруг трикотажного костюма расслабленного силуэта — пожалуй, одной из самых незаменимых деталей осеннего гардероба. Ставка сделана на цвет острого перца, который никогда не проигрывает. К нему — графичный черно-белый принт летящего кардигана-пончо. Кстати, объятия шелка и кашемира обошлись недешево — 130 000 рублей. Завершили look брутальные ботинки на подошве-«гусенице».
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Фото: Instagram @a030aa