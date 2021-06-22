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Светлана Бондарчук спустила 31 900 рублей на платье для отдыха

Растительные мотивы — важные игроки летнего сезона, о которых точно не стоит забывать. Светлана Бондарчук добавила цветочные принты в свой гардероб и получила эффектный образ для прогулок и вечеринок на закате. Смотрим, какое платье стало главным претендентом на сердце светской львицы!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Под прицелом — васильковое платье с рукавами-фонариками, V-образным вырезом и эффектным разрезом сбоку. Предпочтение Светлана снова отдала отечественному бренду, который снова «обставил» мировой прет-а-порте в образе звезды. Стоимость, правда, не уступает — наряд для отдыха обошелся в 31 900 рублей.

Пока Бондарчук позирует на фото босиком и собирает комплименты за тонкие щиколотки и шоколадный загар, другие звездные модницы во всю щеголяют в «цветочных» паттернах с ног до головы. Иванка Трамп примеряет платья с разрезами, королева Летиция — в остромодных оттенках изумруда, а Риз Уизерспун изучает основы ботаники, мимикрируя под цветущий сад. Как знаменитости носят флористические принты — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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