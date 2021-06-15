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Хит лета — цветочный принт: где купить самые яркие платья

Лето в городе! Самое время обновить арсенал платьев для жаркой погоды. Мы подсмотрели несколько удачных образов знаменитостей, а заодно собрали несколько стильных вариантов из ассортиментов модных брендов. Вдохновлялись недавним образом Иванки Трамп, которой больше не нужно дефилировать в «тесных» юбках-карандашах и на шпильках. Дочь экс-президента США заменила их солнечно-желтым платьем от калифорнийского бренда Reformation, добавила широкополую шляпу и кеды — берите на карандаш!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иванка Трамп

Фото: Eastnews

Платья с флористическими принтами уже примерили главные модницы. Виктория Лопырева похвасталась эффектным алым нарядом от Ulyana Sergeenko, а Светлана Ходченкова произвела фурор в Милане в Rasario с открытыми плечами. Не изменяет растительным мотивам и королева Летиция, которая вышла в Музей изобразительных искусств в Гранаде в изумрудном платье из коллекции Maje 3-летней давности.

Больше образов — в нашей фотогалерее!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Laroom, 24 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Принты, которые стоит научиться покорять, — анималистические. Правда, далеко не каждому это под силу. Мы разобрали 20 образов селебрити с леопардовыми и зебровыми паттернами — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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