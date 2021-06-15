Хит лета — цветочный принт: где купить самые яркие платья

Лето в городе! Самое время обновить арсенал платьев для жаркой погоды. Мы подсмотрели несколько удачных образов знаменитостей, а заодно собрали несколько стильных вариантов из ассортиментов модных брендов. Вдохновлялись недавним образом Иванки Трамп, которой больше не нужно дефилировать в «тесных» юбках-карандашах и на шпильках. Дочь экс-президента США заменила их солнечно-желтым платьем от калифорнийского бренда Reformation, добавила широкополую шляпу и кеды — берите на карандаш!