Хит лета — цветочный принт: где купить самые яркие платья
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Фото: Eastnews
Платья с флористическими принтами уже примерили главные модницы. Виктория Лопырева похвасталась эффектным алым нарядом от Ulyana Sergeenko, а Светлана Ходченкова произвела фурор в Милане в Rasario с открытыми плечами. Не изменяет растительным мотивам и королева Летиция, которая вышла в Музей изобразительных искусств в Гранаде в изумрудном платье из коллекции Maje 3-летней давности.
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Фото: Архивы пресс-служб
Принты, которые стоит научиться покорять, — анималистические. Правда, далеко не каждому это под силу. Мы разобрали 20 образов селебрити с леопардовыми и зебровыми паттернами — подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
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