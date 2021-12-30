Светлана Бондарчук показала платье, которое сделает фигуру идеальной

Светлана показала наряд, который не проиграет ни на вечеринке, ни в офисе. А главное — фигура в нем будет смотреться безупречно. Речь о вариации на тему маленького черного платья — без рукавов, по фигуре, со скромной линией декольте. Длину по колено спереди компенсирует пикантный разрез, который практически не оставляет места для фантазии. И не нужно, ведь скрывать бесконечно длинные и стройные ноги — настоящее преступление.

Дополняют образ кружевные босоножки на шпильках заоблачной высоты и акцентные серьги-шандельеры.