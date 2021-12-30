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Светлана Бондарчук показала платье, которое сделает фигуру идеальной

Пока весь Инстаграм дружно подводит итоги года, Светлана Бондарчук уже готовится вступать в бой в первые же дни 2022-го. Светская львица призналась, что примет участие в новых проектах, а в каких — пока секрет. Не будем мучиться в догадках — лучше разберем образ, который бизнесвумен примерила для одной из съемок. Обещаем, будет горячо!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана показала наряд, который не проиграет ни на вечеринке, ни в офисе. А главное — фигура в нем будет смотреться безупречно. Речь о вариации на тему маленького черного платья — без рукавов, по фигуре, со скромной линией декольте. Длину по колено спереди компенсирует пикантный разрез, который практически не оставляет места для фантазии. И не нужно, ведь скрывать бесконечно длинные и стройные ноги — настоящее преступление.

Дополняют образ кружевные босоножки на шпильках заоблачной высоты и акцентные серьги-шандельеры.

Светлана Бондарчук / Instagram @a030aa / Фото: Анастасия Беляева

Не так давно платье с интригующими разрезами примеряла Ксения Собчак, которая решила не мелочиться и добавила максимум блеска в образ. А заодно — дополнила его меховым халатом стоимостью более 750 000 рублей. Что из этого получилось — смотрите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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