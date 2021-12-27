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Ксения Собчак выгуляла меховой халат за 777 000 рублей

Ксения Собчак не поскупилась на праздничный образ и предпочла взять все лучшее сразу. Звездный шопинг обошелся около миллиона рублей, но результат, судя по комплиментам поклонников, того стоил. Противникам натурального меха лучше отойти от экранов: новый модный трофей телеведущей — норковая шуба-халат, а к ней — ослепительный блеск «хрустального» платья. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

В главной роли — эффектное платье макси с интригующим разрезом от бедра. Наряд, щедро расшитый пайетками, — идеальное решение для новогодней ночи. Особенно если миссия — затмить всех. Правда, обойдется он в круглую сумму: российский бренд Rasario, признанный селебрити во всем мире, просит за него 127 400 рублей.

Дополняет аутфит меховой халат Giorgio Magnani, от которого тоже не стоит ожидать скромной стоимости. Каких-то 770 000 рублей — и шуба, как у Ксении Собчак, ваша. Финальные штрихи — классические лодочки и акцентные серьги-вееры.

Ксения Собчак / Instagram @xenia_sobchak

Ранее мы обсуждали, как оставаться элегантной даже в метель. Подробный мастер-класс дала Марина Газманова, которая показала идеальное платье для морозной зимы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

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