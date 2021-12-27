Ксения Собчак выгуляла меховой халат за 777 000 рублей

В главной роли — эффектное платье макси с интригующим разрезом от бедра. Наряд, щедро расшитый пайетками, — идеальное решение для новогодней ночи. Особенно если миссия — затмить всех. Правда, обойдется он в круглую сумму: российский бренд Rasario, признанный селебрити во всем мире, просит за него 127 400 рублей.

Дополняет аутфит меховой халат Giorgio Magnani, от которого тоже не стоит ожидать скромной стоимости. Каких-то 770 000 рублей — и шуба, как у Ксении Собчак, ваша. Финальные штрихи — классические лодочки и акцентные серьги-вееры.