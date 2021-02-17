Свекровь упрекнула невестку за чрезмерную худобу и платье не по размеру

Все началось с визита семьи жениха на выходных. Свекровь нелестно отзывалась о форме девушки и упрекала ее в чрезмерной худобе. «У меня нет весов, я даже не худела целенаправленно. Ничего не изменилось за те 6 месяцев, что мы не виделись. Но она не упустила возможности прокомментировать мою внешность несколько раз» — жалуется невестка.

Девушка призналась, что за последние 5 лет наоборот прибавила в весе и даже стеснялась своего тела. Тем не менее, она довольна тем, как сидит на ней свадебное платье и ждет, когда выйдет в нем к алтарю. «Я так долго пытаюсь принять себя и полюбить свое тело. Я хочу улучшать его тренировками и правильным питанием. Я не понимаю, почему все делают мне комплименты, а она постоянно критикует!» — продолжает героиня истории. Она, во всяком случае, пытается решить проблему мирно. В отличие от невестки, о которой мы рассказывали ранее. Она специально пролила кофе на платье свекрови прямо на свадьбе — подробнее читайте на Passion.ru.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям