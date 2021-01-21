Невестка пролила кофе на платье свекрови на свадьбе

Мать жениха, по мнению девушки, провинилась тем, что надела на торжество лиловое платье. Невеста посчитала его слишком светлым, в чем ее никто не поддержал. Поэтому перешла к активным действиям и «случайно» пролила чашку кофе на наряд родственницы. «Я ни на секунду ей не верю. Я видела ее ухмылку в момент, когда она извинялась» — поделилась гостья, которая рассказала эту историю на портале Reddit.

У свекрови оказался запасной наряд — вероятно, она чувствовала, что от невестки можно ожидать чего угодно. «А та будто была счастлива, что заставила родственницу надеть мятое и дешевое платье. Но не тут-то было! Я быстро побежала в магазин за швейными принадлежностями, затем разрезала испачканную часть платья и подшила» — продолжает гостья. Это была месть коварной невестке в чистом виде. Та надеялась, что свекровь переоденется, но теперь она выглядела еще ярче, ведь платье стало короче и подчеркнуло отличную фигуру.