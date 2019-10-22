Свадебный переполох: свекровь в белом кружевном платье перепутали с невестой
Анонимный пользователь поделился свадебными фотографиями в Сети с танцем молодоженов – сообщает Daily Star. Кажется, ничего необычного, но вместо невесты с женихом танцует его мама в облегающем кружевном платье.
«Позор маме моего друга, которая надела это кружевное белое платье на свадьбу своего сына» – возмутился аноним. Женщина выбрала белое кружево и фасон по фигуре, что возмутило не только невесту, но и подписчиков. Фолловеры не скупились на комментарии, многие не сразу поняли, что на фото – мама и сын. «Она будто в свадебном платье!», «Сначала я подумал, что это невеста», «Белое платье свекрови – это преступление», «У нее белье просвечивается!» – возмущаются фолловеры.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Неподходящие наряды на свадьбе – одна из любимых тем для обсуждения в Сети. Ранее мы рассказывали о том, как пышнотелая кузина испортила фотографии молодоженам своим нескромным мини-платьем – об этом читайте на Passion.ru.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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