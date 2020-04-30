Суеверная герцогиня: Меган Маркл показала стильный способ защиты от негативной энергии

Маркл показала модный способ защититься от негативного влияния. Эксперты утверждают, что жена принца Гарри нередко использует украшения как обереги. Одним из них стала круглая подвеска из золота с изображением всевидящего ока внутри. Украшение от британского бренда Edge of Ember обошлось Маркл £135 (около 12 400 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), сообщает The Sun. «Синий топаз защищает своего владельца от негативных вибраций» — уверяет производитель.

Подобная символика была замечена у Меган и ранее, во время королевского тура в Африку в сентябре 2019 года. Монаршая особа надела подвеску в форме руки со всевидящим оком внутри (амулет «хамса») из 18-каратного золота от турецкого бренда Alemdara. Чтобы отпугнуть злых духов Маркл не пожалела £450 (около 41 400 рублей — прим. ред.).