Стыдившаяся 206-сантиметрового роста официантка стала моделью и ответила обидчикам

Далеко не все принимают свои природные особенности. Исключением не стала и героиня одной из предыдущих историй, которая решилась на операцию по уменьшению своего бюста 6 размера, чтобы свадебное платье лучше сидело. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram

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