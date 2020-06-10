Стыдившаяся 206-сантиметрового роста официантка стала моделью и ответила обидчикам
Фото: Instagram @naomi.c.lovell
Наоми всегда была на порядок выше одноклассников, а в 13 лет ее рост составлял уже 190,5 сантиметров. Бывало, что незнакомцы на улице постукивали по ее ногам, чтобы убедиться, что девушка не на ходулях. Из-за роста у Ловелл не складывались романтические отношения и у нее никогда не было бойфренда. «Меня всегда выбирали в команду по нетболу только из-за роста, хотя я была никудышным игроком. Помню это чувство, когда тебя используют. Все это повлияло на мою самооценку и в каком-то смысле отняло детство. Окружающие полагали, что если я высокая, значит, намного старше своих лет. Поэтому ко мне всегда относились, как ко взрослой» — цитирует слова Наоми The Sun.
Все изменилось, когда Ловелл, работающую официанткой в одном из кафе ее родного города, заметили. Тогда она попала в модельное агенство, которое собирает девушек с уникальными типажами. «Мне всегда говорили, чтобы я стала моделью, ведь мои длинные ноги и рост это позволяют. Я всегда чувствовала себя странной и не верила. Тогда моя мама организовала урок макияжа для меня. Увидев мои фото, скауты модельного агентства предложили мне контракт» — вспоминает девушка. Настоящий подъем уверенности в себе Наоми испытала после первых фотосессий: «Это было такое прекрасное чувство. Я сильно нервничала на съемках, но никогда не забуду это ощущение собственной красоты».
Далеко не все принимают свои природные особенности. Исключением не стала и героиня одной из предыдущих историй, которая решилась на операцию по уменьшению своего бюста 6 размера, чтобы свадебное платье лучше сидело. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram
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