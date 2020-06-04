Невеста сделала операцию по уменьшению бюста, чтобы свадебное платье лучше сидело

Покупая платье, она сказала консультанту в салоне, что собирается сделать пластическую операцию. С учетом этого, лиф выбранного наряда ушили на один размер. «Это платье очень красивое, но с глубоким вырезом, для которого мой бюст слишком большой. Из-за этого мне некомфортно. Раньше я думала, что на моем свадебном наряде будет маленький вырез или его не будет вообще, но это платье слишком мне нравится, чтобы отказываться от него» — рассказывает невеста на портале Reddit.

Через несколько месяцев после покупки девушка начала правильно питаться и усиленно заниматься спортом в надежде, что ее грудь уменьшится на размер. После потери 4,5 килограммов веса ничего не изменилось. «Каждый раз, когда я показывала свои фото в платье и слышала, в ответ, что мой бюст выглядит потрясающе, меня это раздражало. Вместо того, чтобы сказать, какое у меня красивое платье, люди замечали лишь мою грудь. Тогда я решилась на операцию» — признается невеста. Уже через 10 дней после вмешательства она примерила платье и увидела, что смотрится в нем прекрасно, и лиф даже стал свободным. «Я счастлива увидеть такой результат» — делится эмоциями героиня.