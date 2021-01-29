Студент «сшил» платье в стиле XVIII века из фантиков и прославился
Фото: Twitter/@noky03
Молодой человек увлекается не только модой, но и историей. Он решил воссоздать платье фасона мантуя. Эти наряды с длинным шлейфом и пышной юбкой носили девушки в Европе в начале XVIII века.
Для создания платья дизайнер использовал обертки любимого рисового снека Happy Tour. Друзьям и членам семьи японца пришлось съесть 150 пачек угощения и «сдать» мастеру четыре тысячи фантиков.
Фото: Twitter/@noky03
Студент не стал пользоваться скотчем, а склеил фантики, нагревая их. Получился материал, из которого можно было кроить изделие. Как пишет Medialeaks, японец признался, что хотел дать фантикам вторую жизнь. По его словам, покупателей обычно интересует только десерт, а от оберток все избавляются.
Пост начинающего модельера стал вирусным и набрал более семи тысяч комментариев. Люди поражались его воображению и смеялись, что тоже могут продать ему фантики.
Ранее мы писали, что невеста показала подвенечное платье жене брата и испортила свою свадьбу. Девушка сшила на заказ платье, но родственница украла у нее идею.
Фото: Twitter/@noky03, pexels.com
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